Video zeigt Sekunden nach dem Bim-Crash

In Wien-Floridsdorf kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall, bei dem zwei Straßenbahnen kollidierten. Drei Personen sind verletzt, darunter zwei Kinder - sie mussten im Spital behandelt werden.

Ein Video zeigt nun die Sekunden direkt nach dem Crash. In dem Clip ist zu sehen, wie ein aufgebrachter Mann den sichtlich geschockten Bim-Fahrer beschimpft: "Das ist ja ned normal. Was soll der Scheiß. Kümmer dich da hinten um das kleine Kind!" Dieser steigt sofort aus seiner Fahrerkabine aus – dann endet das Video schlagartig.Laut Wiener Berufsrettung wurden bei dem Unfall drei Personen verletzt. "Ein 39-jähriger Mann und zwei Mädchen im Alter von 9 und 7 Jahren wurden nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht", so Rettungssprecher Daniel Melcher.