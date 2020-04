So erwacht ein Virus-Kranker aus Corona-Koma

Ein ergreifendes Video aus Italien macht im Netz gerade die Runde und berührt Millionen von Menschen. Es zeigt den Moment, als ein Corona-Patient aus dem Koma erwacht.

Der bewegende Clip wurde vom medizinischen Personal der Wiederbelebungsabteilung des Krankenhauses in Sestri Levante in der Provinz Genua gefilmt und auf die Plattform YouTube gestellt.Das Video sorgt aktuell unter den Nutzern für jede Menge Gesprächsstoff und bei zahlreichen Medien für Schlagzeilen, darunter auch bei der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera".In dem Video ist unter anderem zu sehen, wie der Alltag von italienischen Ärzten aussieht, die sich um Patienten kümmern, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben.Es zeigt, wie sie sich auf ihre Arbeit vorbereiten oder gegenseitig ihre Kleidung desinfizieren. Es zeigt aber auch jenen Moment, der bei vielen Zusehern die Tränen fließen lässt.In dem Clip ist man nämlich auch in dem Augenblick dabei, als ein Corona-Patient aus dem Koma erwacht und sich wieder das erste Mal bewegt. Ein Moment, der nicht nur bei den Ärzten für Gänsehaut sorgt.Das Video trägt den Titel "Ein Wettlauf gegen die Zeit" und wurde mit der Zustimmung aller Patienten gemacht.