Am Wochenende droht uns Corona-Wetter

Die warmen Temperaturen werden zur Nagelprobe für die Corona-Maßnahmen: Werden die Ausgangsbeschränkungen auch bei Kaiserwetter eingehalten?

Abstand halten, keine Gruppen bilden, am besten zu Hause bleiben, das sind zu Corona-Zeiten die Gebote der Stunde. Ein Blick in die Innenstadt zeigte am noch am Donnerstag: Die Wiener hielten sich an die Ausgangsbeschränkungen, am Stephansplatz und Graben war kaum eine Menschenseele zu sehen.Tags darauf das gegenteilige Bild: Bei 15 Grad genossen die Hauptstädter die Frühlingssonne, am Schwedenplatz und Donaukanal tummelten sich Hunderte. Den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von einem Meter einzuhalten, wurde zum Glücks- und Geduldsspiel.Strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen setzen sich am Wochenende fort – keine besonders gute Nachricht. Denn Grünflächen könnten dort, wo sich Menschen trotz Ausgangsbeschränkungen dicht drängen, zum Brutkasten für das Virus werden. Die Polizei zeigt verstärkt Präsenz und ermahnt Corona-Sünder, Verstöße gegen die verordneten Maßnahmen können teuer werden Es bleibt daher die Bitte an alle-Leser:Im eigenen Interesse, aber vor allem für jene Menschen, die durch die Ausbreitung des Coronavirus besonders gefährdet sind.