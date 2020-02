Videos zeigen gigantischen Feuerball am Himmel

Diese Aufnahmen aus den USA sind wirklich ungewöhnlich: Ein riesiger Feuerball fällt vom Himmel und rast auf die Stadt St. Louis in Missouri zu.

Spektakuläre Aufnahmen eines riesigen Feuerballs in den USA kursieren derzeit auf Twitter!Auf gleich mehreren Videos ist zu sehen, wie es in der US-Stadt St. Louis in Missouri plötzlich hell am Himmel wird und ein Asteroid die Schallmauer durchbricht.Für einen kurzen Moment war sogar ein Explosionsgeräusch zu hören, danach verglühte die Masse, bevor sie auf der Erde aufschlug.Laut Nasa-Asteroiden-Experte Bill Cook handelte es sich bei dem Objekt um einen knapp 100 Kilogramm schweren Asteroiden, der ungefähr die Größe eines Basketballs hatte.Wie der Wissenschafter weiter berichtet, dürfte der Meteor aus einem Asteroiden-Gürtel zwischen dem Mars und dem Jupiter ausgebrochen sein.Die Aufnahmen mehrerer Augenzeugen sollen den Forschern zudem dabei geholfen haben, die genaue Flugbahn des Meteoriten zu rekonstruieren.Der Feuerball raste offenbar mit einer Geschwindigkeit von über 53.000 Kilometern pro Stunde Richtung Erde. Circa 20 Kilometer über dem Erdboden verglühte er dann.Zuvor konnten die Bewohner der Stadt St. Louis das seltene Naturspektakel aber noch am Himmel beobachten und fleißig mit ihren Kameras festhalten.