Die 18 besten Cosplayer der VIECC – und ihr Sieger

Wer bei der Comic-Con Wien Cosplay-Champion wird, hat das Zeug zum Weltmeister. Wir haben die komplette Fotoshow – und die Siegerin.

Gewinnerin bekam ihren Sieg gar nicht mit

Fünf Jahre Comic-Con in Wien, fünf Jahre fantastische Cosplayer:

Jedes Jahr schickt die VIECC, die Wiener Comic-Con seinen Cosplay-Champion nach Chicago zur C2E2, zur Chicago Comic & Entertainment Expo. Gleich die allererste Wien-Siegerin kürte sich dort zur Weltmeisterin. Und die Wieer Nachfolge-Gewinner wurde der Konkurrenz mit teils Stockerlplätzen gefährlich. Wie hochkarätig es bei der Wiener Comic-Con zugeht, hat sich inzwischen herumgesprochen. Bei der Championship am Samstag quetschten sich 1.200 Leute in den Saal, um den 18 Cosplayern zuzujubeln.18 Cosplayer zeigten ihre Kostüme, in die tausende Stunden Arbeit und viel Können flossen. Von Lara Croft bis Captain Marvel, vom Hexer bis zum Ork, die Bandbreite war groß. Gleich drei Figuren aus dem "Witcher" traten gegeneinander an und machten das Universum von Geralt von Riva damit 2019 zum beliebtesten unter den Cosplay-Kandidaten.Den Sieg holte sich Rozari. Sie bewies, dass die Nadel mächtiger als das Schwert ist. Sie trat in der Kategorie Needlework an. Ihr Cosplay als Zauberin Philippa Eilhart aus dem Welt des Witchers überzeugte die Jury. Von sich selbst dürfte die Cosplayerin allerdings nicht überzeugt gewesen sein. Dass ihr Sieg verkündet wurde, bekam sie gar nicht mit. Erst als ihr die ersten Kollegen gratulierten, fragte Rozari ganz baff nach, ob sie wirklich gewonnen hatte.Alle 18 Cosplayer, eingeteilt in die Kategorien Armor, FX und Needlework, findest duDen Anfang macht Gesamtsiegerin Rozari, die Kategorie-Sieger folgen im Lauf der Bildergallerie.