Viel los im Eichhörnchen-Gehege in Haringsee

Lernen für das Leben in Freiheit: Sieben Jung-Hörnchen sorgen zurzeit in der Vier-Pfoten-Station Haringsee (Bezirk Gänserndorf) für viel Trubel. Sie lernen nicht nur mit viel Appetit Nüsse zu knacken, sondern üben auch fleißig ihre wachsenden Kletterkünste.Immer wieder werden junge Eichhörnchen vor allem bei Holzarbeiten gefunden und landen ohne Mutter in Haringsee, wo sie gepflegt werden. Dort bleiben sie aber nur so lange, bis sie alt genug sind, um sich in freier Wildbahn zurechtzufinden. Europäische Eichhörnchen gibt es mit verschiedenen Fell-Färbungen. Von rot über braun und grau bis schwarz ist alles dabei.Unterschieden werden sie vom nahen Verwandten aus Amerika, dem Grauhörnchen, durch Größe und Gewicht. Die Kollegen aus Übersee sind um einiges größer und schwerer, als die europäischen Hörnchen.