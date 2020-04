Vier Tote, aber Zahl der Genesenen verdoppelt

Mit 18 Neuerkrankungen seit Sonntagvormittag gibt es in Wien aktuell 1.750 bestätigte Coronafälle. Die Zahl der Genesenen hat sich auf 264 mehr als verdoppelt.

Stand Montag, 6. April 2020, 10.00 Uhr, sind in Wien 1.750 Erkrankungen bestätigt, das melden die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien. Das sind 18 Personen mehr als am Vortag. Damit geht die Zahl der bekannten Neuerkrankungen weiter zurück. Von Samstag auf Sonntag wurden noch 31 neue Corona-Fälle gezählt - "Heute"-berichtete Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt inzwischen 44. Zwei Frauen (88 bzw. 90 Jahre) und zwei Männer (80 bzw. 84 Jahre) sind seit Sonntagvormittag im Krankenhaus an Covid 19 verstorben. Das ist ein Todesfall mehr als von Samstag auf SonntagErfreulich: 264 Personen gelten stand Montag 10 Uhr als gesundet und genesen. Diese Zahl hat sich somit seit Sonntagvormittag (125 Genesene) mehr als verdoppelt.Die Gesundheitshotline 1450 hat von Sonntag auf Montag 821 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.