Mädchen (4) stürzte bei Ramadan-Feier in den Tod

Am Donnerstagabend kam es in Wien-Liesing zu einer Tragödie: Ein 4-jähriges Mädchen stürzte aus dem 6. Stock in den Tod. Die Familie soll eine Ramadan-Feier veranstaltet haben, als das Unglück passierte.

Tödlicher Fenstersturz in Wien-Liesing

In Siebenhirten (Liesing) kam es am Donnerstag gegen 20.30 Uhr zu einer Tragödie in einem Wohnhaus. Ein 4-jähriges Mädchen soll laut einem Zeugen ein aufgelehntes Fenster aufgedrückt haben und so aus dem 6. Stock gefallen sein.Trotz sofort eingeleiteter notfallmedizinischer Maßnahmen durch die Berufsrettung Wien konnte das Leben des Mädchens nicht gerettet werden – "Heute" berichtete. In der betreffenden Wohnung waren zum Zeitpunkt des Unglücks, gegen 20.30 Uhr, sowohl die Eltern als auch mehrere Verwandte anwesend. Wieerfuhr, soll die Familie aus Pakistan den Beginn des Fastenmonats Ramadan gefeiert haben, als das Unglück passierte.Drei Jugendliche sollen zudem die ersten vor Ort gewesen sein und sofort die Rettungskräfte alarmiert haben.Die Einsatzkräfte mussten nach der Tragödie auch einige der völlig geschockten Familienmitglieder betreuen. Der Vorfall wird jetzt überprüft, erklärte die Landespolizeidirektion Wien in einer Aussendung am Freitag.