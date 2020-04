Sofa-Abenteuer: 9 traumhafte virtuelle Touren

Auf virtuellem Weg ist Reisen trotz Corona möglich.Wenn du Inspiration für den Urlaub zuhause suchst, haben wir ein paar digitale Touren für dich.

Fernweh ist vielen Menschen (spätestens durch die momentanen Ausgangsbeschränkungen) bekannt. Gerade ist das Entdecken von Regionen auf normalem Weg nicht möglich. Reisefreunde müssen nun jedoch nicht auf alles verzichten. Reisen findet gerade in digitaler Form statt, ehe es wieder in physischer möglich ist. Wir zeigen dir neun beeindruckende virtuelle Touren.Für die meisten Reisefans steht es ganz oben auf der Liste: Einmal im Leben die Polarlichter zu sehen. Jetzt kannst du mithilfe von Webcams zumindest virtuell den Nachthimmel über den Regionen erkunden.Über Google Earth kann man die atemberaubende Natur der Rocky Mountans, des Grand Canyon und sämtlichen Nationalparks der USA erkunden.Der "Tunnel of Love" zählt zu den schönsten Lost Places in Europa. Auch er ist digital zu besichtigen.Wasserfälle, Dschungel und Meerblick - Hier findet man alles, was das Reise-Herz begehrt.Der Taj Mahal wurde 1983 zum Weltkulturerbe erklärt. Du kannst nun das Gelände virtuell erkunden und den berühmten Ausblick vom Tor aus genießen.Hier, inmitten der Wildnis von Western Australia, zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite. Die Fortescue-Wasserfälle sind nur eines von vielen Highlights dieser Gegend.Wem das zu idyllisch wird, der kann das Mount Everest-Basislager erkunden - hier kommen nicht nur Bergsteiger auf ihre Kosten. Wohnzimmer-Abenteuer garantiert.Der Kilimandscharo, der höchste Berg Afrikas, kann ohne teure Anreise erkundet werden und befriedigt auch die Sehnsucht von Abenteurern.Auch das britische Königshaus lässt sich virtuell erkunden.