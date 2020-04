So funktioniert ein virtueller One-Night-Stand

Hast du schon einmal einen virtuellen One-Night-Stand ausprobiert?

In Zeiten von Social Distancing muss man sich gelegentlich eine neue Form von Nähe überlegen.Wer gerade Single ist und wegen der Corona-Pandemie auf Sex verzichtet, kann es mit einer anderen Art intim mit jemandem werden.Ist man dementsprechend aufgeschlossen, kann man ein sexuelles Abenteuer in Form eines virtuellen One-Night-Stands ausprobieren. Alles, was es dafür braucht, ist eine Portion Mut, Vertrauen, Phantasie und technische Ausrüstung in Form eines videofähigen Smartphones. Das ist vor allem für jene Singles eine gute Option, die gelegentlich gerne eine One-Night-Stand haben.Bei einem virtuellen One-Night-Stand kann man gemeinsam zum Höhepunkt kommen und sich gegenseitig leiten oder stimulieren.Dabei telefonieren oder sich heiße Nachrichten schreiben, Pornos mit geteiltem Bildschirm oder ein Rollenspiel in den Akt integrieren - Der Fantasie sind keine Grenzen, abgsehen von den räumlichen.