Virus: 72-Jähriger starb im Landesklinikum Melk

Das Landesklinikum in Melk.

Im Landesklinikum Melk ist in der Nacht auf Dienstag ein positiv auf das Coronavirus getesteter 72-Jähriger gestorben.

Im Landesklinikum Melk starb in der Nacht auf Dienstag ein positiv auf das Coronavirus getesteter 72-Jähriger. Er hatte laut Sprecher Bernhard Jany von der NÖ Landeskliniken-Holding auch an massiven Grunderkrankungen gelitten.Der Mann ist das bereits siebente Covid-19-Todesopfer in Niederösterreich.