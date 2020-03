Fast 100 neue Infizierte in NÖ binnen 24 Stunden

Die Infektionen stiegen erstmals über die 600er-Marke in NÖ: Mit 614 Corona-Fällen stieg die Anzahl deutlich gegenüber dem Vortag (520) an.

Noch immer sorgt der Bezirk Horn für Staunen: Die Bastion im Waldviertel ist noch immer, Stand: Dienstag, 8.30 Uhr, noch ohne offiziellen Coronavirus-Fall. Doch auch Gmünd (2), Zwettl (2) und Waidhofen an der Thaya (3) gehören noch zu den Gebieten, wo die Virusausbreitung offenbar noch wenig vorangeschritten ist.In Gesamt-Niederösterreich hingegen stiegen die Fälle deutlich an: Von 520 Montagfrüh legte man auf 614 Dienstagfrüh zu, ein Zuwachs von 18,08 Prozent.Hot-Spot ist weiterhin der Bezirk Amstetten mit bald 100 Fällen (derzeit 93, plus 15 gegenüber dem Vortag), gefolgt vom Bezirk Korneuburg mit 67 Fällen (nur plus 1 Fall gegenüber dem Vortag).Der Bezirk St. Pölten-Land meldete bereits 49 Fälle, die Stadt St. Pölten hielt Dienstagfrüh bei 18 Fällen (plus 1), die Stadt Wr. Neustadt 13 (plus 4).