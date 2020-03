Virus: 9 Personen starben in Heimen oder zu Hause

Neun Corona-Tote in NÖ gab es bereits außerhalb von Spitälern.

Außerhalb von Krankenhäusern sind in NÖ bis Montagfrüh neun Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert worden. Wie auf APA-Anfrage aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mitgeteilt wurde, umfasst diese Zahl Personen, die in einem Pflegeheim oder zu Hause starben.In den Landeskliniken gab es bis Montag 21 Covid-19-Tote. Insgesamt sind daher bisher 30 mit dem Coronavirus infizierte Menschen im Bundesland gestorben.Zwei Tote waren in den Spitälern St. Pölten und Melk zu beklagen.