Ärzte fordern Zugang zu Corona-Testergebnissen

Die Wiener Ärztekammer will, dass Ärzte - genauso wie die Bürgermeister - Zugang zu den Ergebnissen haben. Das Corona-Gesetz der Bundesregierung sieht das nicht vor.

"Für Unverständnis" sorgte am Samstag das neue Corona-Gesetz bei der Wiener Ärztekammer. Laut dem Beschluss können die jeweiligen Bürgermeister Information über mit Covid-19 infizierte Menschen erhalten, nicht jedoch die behandelnden Ärzte. Diese Entscheidung setze sowohl Ärzte als auch andere Patientinnen und Patienten einem erhöhten Infektionsrisiko aus, kritisiert Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres."Wir haben schon vor zwei Tagen vehement gefordert, dass auch Ärzte während der Coronakrise entsprechend informiert werden", betont Szekeres. Informationen über den Infiziertenstatus seien essenziell, um den betroffenen Patienten eine adäquate Behandlung bieten zu können. Zudem schützten die Informationen die betroffenen Ärzte sowie andere Patienten vor einer Ansteckung mit Covid-19.Szekeres fordert vom Gesetzgeber raschest eine entsprechende Erweiterung der entsprechenden gesetzlichen Bestimmung. Zum Beispiel sollten die Bürgermeister die Information an die behandelnden Ärzte weitergeben müssen. Nur so könne das Infektionsrisiko für niedergelassene Ärzte und damit auch die Gefahr von Schließungen von Ordinationen durch Quarantänemaßnahmen verhindert werden.