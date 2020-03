Österreicher auf Virus-Schiff: "Warten aufs Fiebermessen"

Wegen eines Corona-Falles an Bord durfte ein Kreuzfahrtschiff in mehreren Häfen nicht anlegen. Eine österreichische Passagierin meldete sich aus ihrer Kabine an Bord bei "Heute".

Zusammen mit knapp 700 weiteren Passagieren sitzen 34 Österreicher derzeit noch immer an Bord eines Kreuzfahrtschiffs in Italien fest. Nachdem die Costa Victoria wegen eines Corona-Falles an Bord zunächst am eigentlichen Zielhafen Venedig und später auch in Triest abgewiesen wurde, durfte sie am Mittwoch in Civitavecchia bei Rom anlegen.Obwohl die Reederei gegenüber der APA mitteilte, die Passagiere seien schon von Bord gegangen , meldete sich eine 55-jährige Passagierin bei "" und sagte: "Wir sind immer noch an Bord in den Kabinen. Wir wissen gar nichts darüber, wie wir heim kommen sollen."Sie ist zusammen mit ihrem Partner unterwegs. "Uns geht es gut, wir werden an Bord gut versorgt", so die 55-Jährige. "Derzeit warten wir in unseren Kabinen bis wir von den Behörden zum Fiebermessen abgeholt werden." In ihren Kabinen sind die Passagiere seit Montag – eine Quarantäne-Maßnahme, nachdem eine argentinische Passagierin sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. "Zum Glück haben wir zumindest eine Kabine mit Fenster", so die Österreicherin.Wie sie heim nach Österreich kommen sollen, wissen die Passagiere noch nicht. Immerhin: "Das Außenministerium hat sich schon bei uns gemeldet und den Kontakt zum Konsulat in Rom hergestellt", berichtet die 55-Jährige. Auch dort habe man ihnen aber noch nichts Konkretes dazu sagen können, wie es für sie weitergeht oder wie sie in der Zwischenzeit untergebracht werden.Besonders ärgerlich: Viele der Österreicher – so auch die 55-Jährige und ihr Partner – haben über eine Salzburger Reiseagentur gebucht, dort ist die Telefonzentrale aufgrund der Regierungsmaßnahmen aber nicht besetzt. "Wir haben dort mehrmals angerufen, aber da gibt es nur ein Tonband, das uns sagt, wir sollen ein E-Mail schreiben. Doch auf die E-Mails gibt es keine Antwort", schildert die Österreicherin.Für die Passagiere heißt es weiterhin abwarten und hoffen, dass ihnen bald geholfen werden kann.