Warum wir im Herbst Kakao trinken sollten

Vitamin D ist vor allem im Herbst und Winter Mangelware im menschlichen Körper. Eine kleine Abhilfe kann hier heiße Schokolade schaffen.

Es gibt leider einen Haken

Der Sommer ist vorbei, und mit dem Rückgang an Sonnenstrahlung geht auch die Vitamin-D-Produktion des Körpers einher. Abhilfe kann hier eine heiße Tasse Kakao bringen. Denn was viele nicht wissen: Kakao ist ein relativ unbekannter Lieferant von Vitamin D.Dieses Vitamin D ist von zentraler Bedeutung für den menschlichen Organismus. Der Körper kennt zwei Arten dieses Vitamins. Da wäre zum einen Vitamin D3. Dabei handelt es sich um jene Form, die von der Haut durch Einwirkung von Sonnenstrahlen gebildet wird. Damit sieht es erfahrungsgemäß im Winter eher düster aus.Die zweite Form ist Vitamin D2. Es kann ebenfalls vom menschlichen Körper genutzt werden. Es kommt zum Beispiel in Pilzen vor. Doch was hat das alles mit Kakao zu tun?Ganz einfach: Kakaobohnen werden nach der Fermentation in der Sonne getrocknet. Vereinfacht gesprochen bilden dabei die (harmlosen) Pilze das Vitamin D2. Somit nimmt man durch die Konsumation von Kakao auch Vitamin D2 zu sich. Warum diese Nachricht aber nur bedingt eine gute ist, erfährst du im Video oben.