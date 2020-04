Gabalier, Fendrich, Mathea - das Konzert des Jahres

Donauinselfest verschoben, Konzerte reihenweise abgesagt – dieser Sonntag wird dennoch ein Hit! "Heute" bringt dir die leiwandsten Stars Österreichs ins Wohnzimmer.

"Heute" wird zur größten Bühne des Landes

Fans können Fragen stellen

Das Line Up

Egal, ob Donaustadt, Favoriten, Fürstenfeld oder Grammatneusiedl –bringt die leiwandsten Stars Österreichs genau in deine Hood. Besser gesagt direkt zu dir nachhause. In die Küche. Ins Wohnzimmer. Schlafzimmer. Oder in den Fitnessraum. Wie das geht? Die angesagtesten Künstlerinnen und Künstler des Landes folgten unserer Einladung und veranstalten mit uns das erste Festival im Internet. Das-Hoodstock.Am Sonntag, 5.4, machen wir mit den angesagtesten Starszur größten Bühne unseres Landes. Auf der Seite und in der "Heute"-App (kostenlos im iOs- sowie Playstore) geht's um 18.00 Uhr los. Zeitgleich startet auf unserem Instagram-Account der längste Live-Stream, den Heute.at jemals angeboten hat.Nach und nach holen wir die Top-Stars in unseren Stream. Via Insta könnt ihr den Künstlern Fragen stellen, euch eure Lieblings-Hits wünschen oder einfach erkundigen, wie die Promis mit der Corona-Krise zurechtkommen. Zusammen vergessen alle einmal für drei Stunden die Corona-Sorgen und feiern mit den Stars. Trotz Distanz rückt die große-Community noch enger zusammen.● Mathea● Zweikanalton● Lucas Fendrich, Frontsänger von "Hunger"● Virginia Ernst● Vincent Bueno● Gregor Glanz● Thorsteinn Einarsson● Semkoo● Svaba Ortak● Joshi Mizu● Die Mayerin● Willi Gabalier