Vor Musical in Linz: Rock-Ikone klagt Veranstalter

Im kommenden Frühjahr gastiert das Musical "Simply The Best – Die Tina Turner Story" in Linz. Der Veranstalter aus Passau muss sich nun vor Gericht verantworten.

Seit drei Jahren auf Tour

In mehr als drei Monaten, genauer gesagt am 30. Jänner, kommt der Musical-Hit "Simply the Best" ins Linzer Brucknerhaus. In der musikalischen Biographie mit Coco Fletcher als Tina Turner wird mit viel Live-Musik das bewegte Leben der Rock-Ikone (80) geschildert.Noch vor dem Auftritt in der Landeshauptstadt sorgt das Musical wieder für Schlagzeilen. Allerdings hätte sich diese der Passauer Veranstalter Oliver Forster (COFO Entertainment) wohl lieber erspart.Denn wie "merkur.de" berichtet, sieht sich der Veranstalter nun mit einer Klage konfrontiert. Denn Tina Turner, die in der Schweiz lebt, sieht ihre Persönlichkeitsrechte verletzt und hat die Veranstaltungsfirma verklagt. Darstellerin Fletcher sehe dem Original zu ähnlich.Dabei tourt COFO schon seit drei Jahren mit der Hommage „Simply The Best – Die Tina Turner Story" durch die deutschsprachigen Länder.Anhängig ist die Verhandlung am Landgericht Köln. Dieses soll Forster untersagen, den Namen Tina Turner zu verwenden sowie „das Bildnis der Klägerin für die Bewerbung der Show".Das Bildnis sieht der Veranstalter laut "merkur.de" als problemlos an, da darauf nicht Tina Turner sondern Coco Fletcher zu sehen ist. Außerdem habe die fast 80 Jahre alte Tina Turner ihre Karriere schon vor zehn Jahren beendet.Ob das Plakat tatsächlich weg muss, entscheidet sich am Mittwoch. Wie "merkur.de" berichtet, wird Forster anwesend sein.