Vorbereitung für die Wahl läuft auf Hochtoren

7.000 Mitarbeiter der Stadt machen 1.458 Wahllokale einsatzbereit. Dazu müssen mehr als 2.100 Wahlzellen und 920 Urnen aufgestellt werden.

"Die Vorbereitungen beginnen rund drei Monate vor dem Wahltag", erläutert Christine Bachofner, Leiterin der Abteilung Wahlen. Ihr Team koordiniert die Tätigkeiten aller Dienststellen und organisiert die Wahl. Es erstellt Anleitungen für die Wahlbehörden, beschafft vom Stimmzettel bis zum Kugelschreiber alle Materialien.Im Logistik Center der Stadt Wien werden dieser Tage rund 2.100 Wahlzellen (davon 650 rollstuhlgerechte Wahlzellen), 920 Wahlurnen, 2.670 Tische, 4.900 Sessel, 83 Trennwände und 2.100 Schreibbretter an die insgesamt 1.458 Wiener Wahlsprengel ausgeliefert.Insgesamt sorgen rund 7.000 Mitarbeiter der Stadt für einen reibungslosen Wahlablauf. Mit den Beisitzern, Vertrauenspersonen und Wahlzeugen der Parteien sind am Wahltag in Wien rund 12.000 Personen im Einsatz.Nach Wahlschluss - am Sonntag um 17 Uhr - erfassen die Mitarbeiter der Wahlreferate die Wahlergebnisse. „Am Wahltag sind wir von 5.30 Uhr bis spät in die Nacht im Einsatz", erzählt Daniel Schreiner, Wahlreferent des Wahlreferates für den 23. Bezirk. „Und am Montag ab 9 Uhr geht es weiter mit der Auszählung der Briefwahlkarten."