Vorsicht: Diese Lebensmittel enthalten versteckte Laktose

Diese Laktose-Fallen sollten Menschen, die empfindlich auf den Milchzucker reagieren, meiden. Denn sie kommen oft völlig überraschend.

Dass Laktose in Milch oder Milchprodukten wie Joghurt, Butter oder Käse enthalten ist, ist bekannt. Aber es kommt auch in Lebensmitteln vor, bei denen man es nie vermuten würde.Wer eine Laktose-Intoleranz hat oder sich frei von Milchzucker ernähren möchte, sollte sich daher genau mit der Zutatenliste von Produkten beschäftigen. Manchmal versteckt sich der Inhaltsstoff an einer völlig unerwarteten Stelle. Leider muss Laktose nicht angegeben werden, wenn eine Zutat mit Milchbestandteilen enthalten ist.