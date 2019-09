So dreist zocken Betrüger derzeit Ebay-Käufer ab

In den letzten Wochen häuften sich die Fälle, in denen Ebay-Käufer Opfer einer dreisten Abzock-Masche wurden. Was du dagegen tun kannst...

Keine Vorauskasse!

Es passiert in letzter Zeit immer häufiger, dass Ebay-User über den DHL-Versand ihres Kaufs informiert werden, das Geld wie vereinbart an den Verkäufer überweisen, jedoch umsonst auf ihr Paket warten. Was war passiert?Internet-Abzocker bieten in letzter Zeit vermehrt preisgünstig "Ware" auf Ebay oder auf Ebay Kleinanzeigen an. Über eine DHL-Packstation verschicken sie dann ein leeres Paket an eine Fantasie-Adresse in der Nähe des Käufers. Der Käufer erhält daher von DHL die Statusmeldung: "Die Sendung wird für den Transport in die Region vorbereitet." Jedoch kommt das Paket nie beim Käufer an. Fazit: Geld weg, Ärger groß!In der DHL-Sendungsverfolgung wird das Paket entweder als "zugestellt" gelistet (eben bei der Fantasie-Adresse) oder es geht zurück an die Absender (weil es die angegebene Adresse gar nicht gibt).DHL wollte sich gegenüber "Bild" zu Einzelheiten dieser Abzock-Masche (noch) nicht äußern. Man habe den Fall intern an die Sicherheitsexperten zur Auswertung weitergeleitet, heißt es.Unser Tipp: Niemals per Vorauskasse zahlen! Wenn du schon online bezahlen musst, dann nutze lieber Paypal. Der dort angebotene Käuferschutz hilft dir, im Konfliktfall dein Geld zurückzubekommen.Lass dich auch von guten Bewertungen unter dem Verkäuferprofil nicht täuschen, die müssen nicht stimmen. Hör auf dein Bauchgefühl - bei sehr günstigen Angeboten darfst du durchaus skeptisch sein.