Vorsicht! Nicht jeder Käse ist vegetarisch

Wer sich den Fleischkonsum versagt, aber nicht von allen tierischen Produkten loskommt, bleibt bei Käse hängen. Aber Achtung, denn nicht jeder Käse ist vegetarisch.

Lab muss nicht erwähnt werden

In den letzten Jahren scheint sich die Meinung zu Fleisch allmählich zu ändern. Galt es vor kurzem noch als Pflicht bei jedem Mahl, versuchen aktuell immer mehr Personen darauf zu verzichten. Der Schritt zur veganen Ernährung ist vielen aber zu drastisch. Deshalb entscheiden sich einige für den vegetarischen Weg. Milch, Butter, Käse. Aber streng genommen müssten Vegetarier auch auf Käse verzichten. Zumindest auf einige Sorten.Grund dafür ist die Herstellungsmethode. Denn damit Milch gerinnt, wird ein tierisches Enzym benötigt. Genauer gesagt Lab. Dieses bestimmte Enzym wird aus dem Magen junger Kälber gewonnen. Dabei wird das Tier schon im milchtrinkenden Alter geschlachtet. Knochen und Fleisch werden anderweitig verwertet.Lab besteht im Grunde aus Chymosin und Pepsin. Und dieses Gemisch wird bei beinahe allen Hart- und Schnittkäsesorten verwendet. Sogar Frischkäse kann manchmal tierisches Lab enthalten.Zwingend notwendig ist das Lab nicht. Denn auch mikrobiell lassen sich die Enzyme erzeugen. Der einzige Nachteil: Muss der Käse länger reifen, könnte er bitter werden. Auch Pflanzenarten wie Labkräuter, Papayas oder Feigen haben eiweißspaltende Eigenschaften, jedoch ändern auch diese Inhaltsstoffe den Geschmack, weshalb sie selten eingesetzt werden.Nun könnte man meinen: Vegetarier können dennoch zu dem mikrobiellen Lab greifen. So einfach ist die Sache aber nicht. Denn international wird Lab als Produktionshilfsstoff und nicht als Lebensmittelzusatzstoff eingestuft. Bedeutet: Auf der Verpackung muss es gar nicht aufgeführt werden. Wer vegetarisch lebt und nicht auf Käse verzichten will, ist am besten bedient, wenn er diesen im Bio-Supermarkt kauft. Dort wird üblicherweise angeführt, ob tierisches oder mikrobielles Lab bei der Herstellung verwendet wurde.