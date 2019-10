Kennst auch du ein "VSCO-Girl"?

Birkenstöcke, Haargummis, wiederverwendbare Getränkeflaschen: Dies sollen die Merkmale einer neuen Jugendkultur sein.

Der Hashtag #vscogirl hat aut Instagram bereits eine Million Posts. Die Medien sprechen von einer neuen Modesubkultur. Das Phänomen ist so verbreitet, dass es im Netz schon Parodien gibt. Fazit: Die neuen Emos beziehungsweise Hippies sind sehr basic.Von außen betrachtet ist das Einzigartige nicht erfassbar. Es geht darum sich auf Basic-Elemente bei Kleidung und Accessoires zu beschränken. Ein entspannter, strandiger Look, minimales Make-Up machen den Inbegriff des Mainstream-Mädchen aus. Aus idealistischer Perspektive ist dieser Kleidungsstil eine Gegenreaktion auf Glanz und Perfektion der Instagram-Ästhetik.Die nachhaltigen Tendenzen sind abgeschwächt, was Potenzial für ironische Darstellungen gibt. Es wird die Geschichte eines weißen, privilegierten Mädchens erzählt, das noch die Welt um ihre Blase kennt, aber in Rosatönen getaucht lebt und mit Schalldämpfer mit bekommt, was draußen passiert. Es hat weder politisches, noch gesellschaftliches Engagement und möchte engagiert erscheinen, ohne es zu sein.Ein latentes Umweltbewusstsein wird nicht in voller Konsequenz ausgelebt. Das VSCO-Girl verwendet zwar Birkenstock, aber auch Crocs, wiederverwendbare Flaschen, aber auch Haargummis. Es umgibt sich gerne von einer friedlichen Natur.Auf mehrfache Weise ist der Trend jedoch ausschließend. Es ist ein Lebensstil, den sich nicht jeder leisten kann. Aufgrund der Markenprodukte ist er daher nur repräsentativ für eine Schicht, nicht für eine ganze Generation. Im Unterschied zu Tumblr-Girls spielen Marken eine identitätsstiftende Rolle.Seine Vertreterin ist meist schlank, liebt AirPods, hat stets einen Fjällräven Kanken Rucksack über die Schulter geschwungen, benutzt wiederverwendbare Strohhalme und Wasserflaschen, riesige Haarbänder und Birkenstock-Schuhe, Crocs, Nike Air Force oder Vans und immer eine Muschelketten, Oversize oder Cropped Shirts und Nike Shorts. Metallstrohhalm und Flasche sollen den leidenschaftlichen Aktivismus symbolisieren.Ariana Grande ist eine der großen beeinflussenden Akteure des Modestils.