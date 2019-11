VW ID. SPACE VIZZION zeigt E-Passat der Zukunft

VW hat jetzt mit dem ID. SPACE VIZZION einen Ausblick auf einen Familienkombi mit rein elektrischem Antrieb gegeben.

Auf der Auto Show in Los Angeles hat VW mit dem ID. SPACE VIZZION ein weiteres Concept Car der ID.-Familie präsentiert.Im Vergleich zu manch anderen ID.-Studien hat der SPACE VIZZION aber durchaus Chancen auf eine Serienfertigung.Optisch ist er eine Weiterentwicklung des aktuellen VW Passat.Damit könnte er schon einen Ausblick auf den nächsten Passat und die E-Version des Passat geben. Optisch kann die Studie mit einer sehr markanten und dynamischen Linienführung aufwarten.Der Innenraum zeigt sich auch in ganz neuem Design mit kleinen Digitaltacho und großem 15,6" Touchscreen in der Mittelkonsole.Die Kunden sollen zwischen Heck- und Allradantrieb wählen können, mit reinem Heckmotor soll der ID. SPACE VIZZION 280 PS Leistung haben, mit Allrad 340 PS.Eine 82 kWh große Batterie soll eine Reichweite von bis zu 590 Kilometern nach WLTP-Norm ermöglichen. Mal schauen, wann (und ob) der ID. SPACE VIZZION wirklich auf die Straße kommt.Stefan Gruber, autoguru.at