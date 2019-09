Wachau-Marathon wird nachhaltig

Bild: M.kreiner/fairplayfoto.net

Am 29. September findet der Wachau-Marathon statt. Heuer setzt man beim Run durch das UNESCO-Weltkulturerbe auf Umweltfreundlichkeit.

"Fast 10.000 Läuferinnen und Läufer quer durch alle Altersgruppen und Leistungsgruppen nehmen an der Veranstaltung teil", freut sich VP-Landesrätin Petra Bohuslav über die Erfolgsgeschichte des Wachau-Marathons, der heuer am 29. September – also am Wahlsonntag – stattfinden wird.



Neben einer großen Möglichkeit, die eigene Fitness zu testen, ist die Sportveranstaltung aber noch etwas: Ein herrlicher Kurzurlaub in der Wachau.



Wochenende in der Wachau



"Rund 15 Prozent der Teilnehmer kommen aus der Region, etwa 50 Prozent aus Wien und der Rest aus anderen Regionen oder aus dem Ausland. Etwa 50 Prozent aller Teilnehmer kombinieren die Veranstaltung mit einem Wochenendaufenthalt. Das Bundesland Niederösterreich rechnet mit etwa zwei Millionen Euro an Wertschöpfung", so Bohuslav.



Heuer neu: Das Thema "Nachhaltigkeit" steht im Mittelpunkt. Sämtliche Taschen sowie Regenponchos, die verteilt werden, sind kompostierbar. "Niederösterreich geht beim Wachau-Marathon erstmalig diesen innovativen Weg", so die Landesrätin.



Läufer aus über 60 Ländern



Läufer aus über 60 Nationen hätten sich bisher bereits zur Teilnahme angemeldet, berichtet Ex-Olympionik und Organisator



Michael Buchleitner.



Der Startschuss für die olympische Distanz von 42,195 Kilometern erfolgt am Sonntag um 10 Uhr auf der B 3 in Emmersdorf auf Höhe des Freizeitzentrums. Die weiteren Bewerbe sind Halbmarathon, Viertelmarathon, Team-Bewerb, Staffelmarathon, Nordic-Walking-Halbmarathon und Junior-Marathon, der bereits am Tag zuvor absolviert wird.



(nit)