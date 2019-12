Unbefristetes Waffenverbot für Dornauer

Nachdem Georg Dornauer im November sein Jagdgewehr am Rücksitz seines Autos am Innsbrucker Flughafen liegengelassen hatte, wurde für den Tiroler SPÖ-Chef ein unbefristetes Waffenverbot verhängt.

Mitte November haben Polizeibeamte am Parkplatz des Flughafen Innsbruck in Dornauers Auto in einer Tasche die geladene Jagdwaffe entdeckt.Am Dienstag wurde nun der Verwaltungsstraf-Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck zugestellt. Dornauer selbst hat die Entscheidung über das Waffenverbot der Bezirkshauptmannschaft via Facebook bestätigt. Der Tiroler behält sich weitere rechtliche Schritte vor.Bis Ende Dezember habe er die Möglichkeit, gegen den Bescheid Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht einzulegen. Mit dem Waffenverbot geht für Dornauer auch der Verlust der Tiroler Jagdkarte einher. Seine Waffe bleibt eingezogen.