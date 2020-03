Wahl-Betrug? WKO-Wahl wird nun angefochten

Nach dem mutmaßlichen Wahlbetrug durch einen Funktionär der "Freiheitlichen Wirtschaft" konnte die Wirtschaftskammer-Wahl für ungültig erklärt werden.

Die Vorwürfe gegen den freiheitlichen Funktionär wiegen schwer. Er soll, so der Verdacht, bis zu 131 Wahlzettel bei der Wahl in seiner Fachgruppe manipuliert haben, wieDenn der Mann soll bei bis zu 131 Stimmzetteln seinen eigenen Namen geschrieben haben, um dadurch Vorzugsstimmen zu erhalten.Schon bei der Auszählung war der Tatbestand aufgefallen, weil der Freiheitliche Funktionär nicht einmal versucht hatte, das Schriftbild zu verändern. Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) wird deshalb eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft schicken.Und auch die Vertreter der Grünen in der Wirtschaftskammer wollen aktiv werden. Sie werden die Wahl anfechten, denn das Ergebnis in der Fachgruppe hat natürlich auch Auswirkungen auf die Verteilung der Sitze im Wirtschaftsparlament. Insider meinen allerdings, dass sei nicht möglich, man könne maximal das Ergebnis der Fachgruppe-Wahl beeinspruchen.Von der Wirtschaftskammer selbst wollte oder durfte sich niemand zu der Causa äußern.