NR-Wahlergebnis steht fest: Grüne mit plus 0,1 %

Das vorläufige Endergebnis der Nationalratswahl ist komplett, alle Wahlkarten sind ausgezählt.

Marginale Veränderungen hat das seit Donnerstagabend, 21:50 Uhr, feststehende "vorläufige Endergebnis" inklusive Wahlkarten gebracht: Demnach kommt die ÖVP auf 37,5 Prozent, die SPÖ auf 21,2 Prozent, die FPÖ auf 16,2 Prozent, Neos auf 8,1 Prozent und die Grünen auf 13,9 Prozent.Gegenüber der Hochrechnung legen die Grünen noch um 0,1 Prozent zu. Am Mandatsstand - und damit auch an den Koalitionsmöglichkeiten - ändern die letzten 37.000 ausgezählten Wahlkarten nichts mehr.Amtlich ist das Ergebnis erst nach der offiziellen Verlautbarung am 16. Oktober.