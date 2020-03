Wandelnder Coronavirus sorgt in Indien für Ordnung

Ein indischer Polizeibeamter hat eine originelle Methode gewählt, die Coronavirus-Pandemie zu bekämpfen.

Von Künstler entworfen

Kontrolliert Ausgangssperre

Wegen der Covid-19-Pandemie gilt in ganz Indien eine 21-tägige Ausgangssperre ("Heute" hat berichtet) . Allen 1,3 Milliarden Indern ist es weitgehend untersagt, ihre Wohnungen zu verlassen - doch kaum jemand hält sich daran. Aus diesem Grund hat sich der indischen Künstler Gowtham etwas Außergewöhnliches einfallen lassen: einen wandelnden Coronavirus!Viele Inder würden unterschätzen, wie schnell sich der Virus ausbreitet. Selbst eine normale Verkehrskontrolle könnte zu einer Ansteckung führen. Deshalb hat Gowtham jetzt einen speziellen Helm entworfen, der wie das neuartige Virus aussieht.Danach suchte er sich einen Polizeibeamten, welcher den Helm in aller Öffentlichkeit und Deutlichkeit tragen sollte - und fand ihn in der Stadt Chennai im indischen Bundesstaat Tamil Nadu."Wir unternehmen alle Schritte, aber noch immer gehen Menschen auf die Straße", sagt Polizeiinspektor Rajesh Babu. "Dieser Corona-Helm ist daher einer der Schritte, die wir unternehmen, um sicherzustellen, dass sich die Menschen der Ernsthaftigkeit der polizeilichen Maßnahmen bewusst sind."Doch nicht alle Polizisten reagieren derart gelassen wie "Corona-Polizist" Rajesh Babu. Zahlreiche Videos im Netz zeigen, wie indische Polizisten mit Schlagstöcken auf Menschen mit Schutzmasken eindreschen . Fahrende Autos werden gestoppt, um die Insassen zu verprügeln.Indien hat bislang 873 Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet, 19 Menschen starben nach offiziellen Angaben. Experten gehen allerdings von einer sehr hohen Dunkelziffer wegen begrenzter Testkapazitäten aus.