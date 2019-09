Wandererin verirrt sich beim Abstieg von Berg

Oberösterreichs Bergretter mussten am Wochenende erneut ausrücken. Am Schoberstein am Attersee hatte sich eine Niederösterreicherin verirrt.

Eine 23-Jährige aus dem Bezirk Amstetten wanderte am Samstag gegen Mittag von Steinbach am Attersee (Bez. Vöcklabruck) am markierten Weg zum Gipfel des Schobersteins in 1.037 Meter Seehöhe.Beim Abstieg dann das Problem: Sie kam vom richtigen Weg ab und stieg im Gelände im Nahbereich vom unmarkierten "Reitsteig" in Richtung Weißenbachtal ab.Gegen 18 Uhr traute sich die Bergsteigerin allerdings nicht mehr weiter und rief mit dem Handy ihre Mutter an, die verständigte die Einsatzkräfte.Dem Bergrettungsdienst Steinbach-Weyregg gelang es nach mehreren Versuchen, die Koordinaten der abgängigen Person zu erhalten und eine Suchmannschaft konnte dann vom Weißenbachtal aus zu der vermissten Bergsteigerin aufsteigen.Die 23-Jährige konnte durch Rufe lokalisiert und gegen 19 Uhrgefunden werden. Im Anschluss wurde die Bergsteigerin von den Einsatzkräften in das Tal begleitet.