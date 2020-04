Wann sperren die Solarien eigentlich wieder auf?

Die Corona-Maßnahmen zwangen die Wirtschaft Österreichs auf den Minimalbetrieb hinunterzufahren. Einige Geschäfte konnten bereits öffnen, doch die Solarien bleiben weiter geschlossen.

In Zeiten der Corona-Krise nutzen nun viele vermehrt die freie Natur, um Sport zu betreiben oder einfach nur in der Sonne zu liegen. Dennoch sind Solarien in Österreich ein beliebter Ort, um die heißgeliebte UV-Dosis auch an regnerischen Tagen genießen zu können. Viele fragen sich deshalb: Wann machen die Solis eigentlich wieder auf?Die Solarien fallen in die Fachgruppe "Freizeit und Sportbetriebe" und sind, genau wie Fitness-Studios , wegen der Corona-Maßnahmen geschlossen.fragte bei der Wirtschaftskammer Wien nach, ob es hier bereits Neuigkeiten gibt."Leider gibt es hierzu immer noch keine näheren Informationen. Die Betreiber warten derzeit auf die Pressekonferenz der Regierung am Dienstag. Womöglich werden dann neue Details zu den Öffnungen verkündet", heißt es seitens der WKO. Das blaue Licht am Ende der Soli-Röhre ist also noch nicht sichtbar und die Fans der künstlichen Sonnenbräune müssen sich weiterhin in Geduld üben.