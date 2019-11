"Wenn die Aliens kommen, pack ich den Wein ein"

Lea Drucker und Stephen Campbell Moore werden in der neuen Sci-Fi-Serie "War of the Worlds" von Aliens gejagt. Wir trafen die beiden Darsteller in Paris.

Was würdest du tun, wenn Außerirdische plötzlich die Erde angreifen? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Schauspieler Lea Drucker ("Das blaue Zimmer") und Stephen Campbell Moore ("Hunted", "Downton Abbey") in der französisch-amerikanischen Serie "War of the Worlds", die auf dem Sci-Fi-Dauerbrenner von H.G. Wells basiert.Die Geschichte um die Alieninvasion wurde schon unzählige Male adaptiert – u.a. als Hörspiel, Film und Comic. Orson Wells begründete damit seine Karriere, Tom Cruise polierte seine damit auf. Am 6. November startet die erste Serie zu "War of the Worlds" auf FOX bei SkyDen Stoff als Serie umzusetzen war kein leichtes Unterfangen – weder für die Macher noch für die Schauspieler, gibt Léa Drucker (47) zu. "Eine Serie authentisch zu erzählen, ist wesentlich, aber herausfordernd. Wenn du nicht selbst daran glaubst, weiß ich nicht, ob es das Publikum kann", meint die Französin, die in der Serie die Forscherin Catherine Durand verkörpert, gegenüberFür Stephen Campbell Moore (41), der in dem Achtteiler nach seiner verloren gegangen Familie sucht, war der enge Zeitplan herausfordernd. "Oft drehte ich ein paar Tage, dann hatte ich eine Woche frei – was ein Traum ist. Aber wenn man Kontinuität und einen Flow braucht, ist es schwierig jedes Mal neu einzusteigen."Mit der Umsetzung sei man zufrieden gewesen. Alle Beteiligten waren mit Leidenschaft dabei. "Es ist nicht hier irgendeine Geschichte, die erzählt wird. Es wurde so konzipiert und produziert, dass auch der Autor sagt: Das ist genau das, was ich sehen wollte", so Campbell Moore.Zudem habe man mit der Thematik einen Zeitgeist getroffen: "Wir leben in einer Zeit von Überschwemmungen und Umweltkatastrophen. Man kann sich nicht mehr davor verstecken", erklärt der Brite weiter.Falls es im echten Leben zu einer Alieninvasion kommen sollte, wissen die beiden Darsteller ganz genau, welche Dinge sie im Notfall einpacken würden. "Ein Auto, ein Telefon und ganz viele Dosen 'Baked Beans. Und Drucker", so Campbell Moore. Und Drucker? "Mein Handy (falls es noch funktioniert), um meine Familie zu kontaktieren. Dann bräuchte ich noch irgendwas, um mich zu beruhigen: Ahja! Eine gute Flasche Wein."