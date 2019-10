Erster Trailer zur FOX-Serie "War of the Worlds"

Eine weitere "War of the Worlds"-Serie startet noch dieses Jahr auf FOX. Mit dabei: "Downton Abbey"-Star Elizabeth McGovern und Gabriel Byrne ("Hereditary").

Gleich zwei "War of the Worlds"-Serien, die auf dem gleichnamigen Roman von H.G. Wells basieren, stehen in den Startlöchern: Neben der BBC-Version (heute.at berichtete) hat auch der Pay-TV-Sender FOX den Sci-Fi-Klassiker aus dem Jahr 1898 in eine Serie verwandelt. Starttermin ist der 6. November.Mit dabei sind hochkarätige Schauspieler wie "Downton Abbey"-Darstellerin Elizabeth McGovern, Gabriel Byrne ("Hereditary"), Natasha Little ("Absentia") und Ty Tennant ("Tolkien").Als Astronomen aus den Tiefen des Weltraums ein Signal empfangen, ist dies der endgültige Beweis für die Existenz intelligenten außerirdischen Lebens. Doch schon bald greifen die Außerirdischen die Erde an und nur wenigen Menschen gelingt es, dem globalen Genozid zu entkommen.Während die Außerirdischen weiterhin Jagd auf sie machen, stellen sich die Überlebenden eine entscheidende Frage: Wer sind diese Angreifer und warum sind sie auf die Zerstörung der Menschheit aus?präsentiert die TV-Premiere von "Krieg der Welten"Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung sind auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, MagentaTV verfügbar.Im Gegensatz zur FOX-Serie spielt die BBC-Serie nicht in heutiger Zeit, sondern Ende des 19. Jahrhunderts. Noch gibt es keinen Starttermin.