Warum Bitcoin plötzlich wieder Aufwind hat

Bitcoin befindet sich nach dem Absturz im März wieder im Höhenflug. Am 12. Mai soll es außerdem zu einem sogenannten Halving kommen.

Erstmals seit zweieinhalb Monaten notiert Bitcoin wieder über der Marke von 10.000 Dollar. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verteuert sich auf 10.078 Dollar. Ein erstaunlich hoher Wert, denn Mitte März lag der Wert sogar kurz unter 4.000 US-Dollar.Grund für die Verdoppelung des Bitcoin-Werts ist neben der allgemeinen Zuversicht der Investoren über die Lockerungen in der Corona-Krise auch das bevorstehende Halving. Damit bezeichnen Experten die automatische Halbierung der Bitcoin-Menge, die in einem bestimmten Zeitraum durch "Schürfen" neu geschaffen werden kann und eine Inflation verhindern soll. Am 12. Mai soll es bereits zum dritten Mal in der Geschichte so weit sein.Das sogenannte Halving findet, wie im Code der Kryptowährung festgehalten ist, immer nach 210.000 errechneten Blöcken statt. Danach erhält jeder, der einen Block berechnet, statt der zurzeit noch geltenden 12,5 nur noch 6,25 Bitcoin – also genau die Hälfte. Damit Bitcoins nach dem Halving weiter lohnenswert ist, müsste der Kurs automatisch ansteigen.Wie diverse Experten voraussagen, soll der Preis regelrecht explodieren. Der Mitbegründer der Krypto-Bank Nexo geht davon aus, dass der Preis für einen einzelnen Bitcoin auf 50.000 Dollar steigen wird. Laut Finanzen.net existieren teils Schätzungen, dass der Preis sogar die 100.000-Dollar-Marke knacken wird.