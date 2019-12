Loredana-Ärger: Das sagt der Veranstalter

Stundenlanges Warten, Chaos an der Garderobe. Die Fans waren nach dem Loredana-Konzert am Samstag im Linzer Design Center sauer. Der Veranstalter versucht sich zu rechtfertigen.

"Ich verstehe, dass die Leute verärgert sind, weil Loredana etwas später aufgetreten ist als erwartet. Trotzdem gab es auch Dinge, die am Samstag gut gelaufen sind. Zum Beispiel ging das Sicherheitskonzept gut auf. Es gab keine Schlägerei oder sonstige Probleme", sagt der Veranstalter von 4life Events, der die Deutsch-Rapperin ins Linzer Design Center geholt hatte.Die Fans sehen das etwas anders: Von stundenlangen Wartezeiten beim Einlass und im Konzertsaal ist die Rede. Und von Chaos an der Garderobe, weil einige Jacken verwechselt wurden. Und all das für einen 20-minütigen Auftritt der Schweizerin (wir berichteten ).Was aber sagt der Veranstalter zu all den Vorwürfen? Einiges sei so nicht ganz richtig, behauptet er. Zum Beispiel, was die Dauer des Auftritts betrifft. Der habe nämlich 34 Minuten gedauert und keine 20. Ob 20 oder 34 Minuten – das dürfte den Fans, die wie uns ein Konzert-Besucher berichtet, 35 Euro pro Ticket bezahlt hatten, ziemlich egal sein. Fakt ist: Es war zu kurz!Auch das angebliche Garderoben-Chaos versucht die Veranstalter anders darzustellen. Es seien nicht nur zwei Mitarbeiter an der Garderobe gewesen, sondern sieben. Ein Chaos habe es nicht gegeben, behauptet der Veranstalter. Um seine Jacke abzugeben habe man höchstens zehn Minuten warten müssen. Das sei bei Veranstaltungen dieser Art völlig normal. Was aber die Fans natürlich anders sehen.Und auch was das Einlass-Chaos, wie es die Fans beschreiben, betrifft, hat er eine "Erklärung" parat: Dass die Fans so lange auf den Einlass warten mussten, habe daran gelegen, dass der Einlass ab 21 Uhr möglich war. Bereits um 18.30 Uhr seien die Leute aber schon angestanden.Und was sagt er zur Verspätung von zweieinhalb Stunden? Die Verspätung habe es gegeben, das gibt er zu. Aber: Sie habe nicht zweieinhalb Stunden betragen, sonder "nur" zwei – Loredana sei nämlich um kurz vor 1 Uhr nicht erst um halb 2 Uhr früh aufgetreten. Und man habe die Fans ab 22.40 Uhr mehrmals darüber informiert, dass Loredana etwas später auftreten werde, versucht der Veranstalter allen Ernstes den Warte-Wahnsinn schönzureden.Den Grund für das Zuspätkommen der Rapperin wollte manübrigens nicht nennen.Zum kurzen Auftritt der Rapperin erklärte 4 life Events: "Der Auftritt von Loredana war immer klar als Clubshow deklariert und daher auch nicht länger geplant gewesen, als er tatsächlich war." Viele Fans seien vom Auftritt Loredanas auch begeistert gewesen, meint zumindest der Veranstalter.Loredana hätte übrigens einen Tag zuvor auch im Empire in St. Martin (Bez. Rohrbach) auftreten sollen. Der Event-Termin platzte aber, denn alle geplanten Clubshows wurden seitens des Managements abgesagt.Im Linzer Design Center fand die Show trotzdem statt. Wie ging das? "Uns wurde der Auftritt noch vor dem Empire vertraglich zugesichert. Loredana hätte laut Management entweder im Empire oder bei uns auftreten können, beides wäre nicht gegangen", so der Veranstalter im Telefonat mit