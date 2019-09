Warum man vor Freitag, 13. keine Angst haben muss

Angstzustände, Unruhe und Beklemmung - alles ausgelöst durch ein Unheil verheißendes Datum, dessen Platz in der Geschichte unverrückbar scheint.

Wie die Statistik zeigt, besuchen mehr Leute am Freitag den 13. das Krankenhaus als an anderen Tagen. Dieses Mal haben wir auch einen "besonderen" Vollmond zu erwarten. Die besten Konstellationen für .Wenn man sich jedoch zu irgendeinem Datum in der Geschichte einschneidende Erlebnisse suchen möchte, wird man bei fast allen fündig werden, weil Geschichte genau darauf basiert, dass immer etwas passiert. Der wohl berühmteste Freitag der 13. sind somit der vielfach zitierte Börsencrash und die Verhaftung der Tempelritter. Beide resultierten aus Umständen, die sich nicht erst an einem Tag formiert und angesammelt hatten.In Ländern wie China und Italien gilt der Freitag 13. auch als Glückstag. Promis wie die Olsen-Twins und Two Broke Girls-Star Kate Dennings wurden am Freitag dem 13. geboren.Einen Freitag den 13. gibt es höchstens dreimal im Jahr, das nächste Mal wieder im Dezember. Für solche Berechnungen könnte man auch jedes andere Datum einsetzen.Dabei gilt Mittwoch der 13. statistisch betrachtet als gefährlicher, wie Versicherungen wissen. Bei der Uniqua finden mehr Schadensfälle an einem Mittwoch, dem 13. und noch mehr an Montagen statt. Auch der ADAC gibt Entwarnung. Es passieren nicht mehr Unfälle am Freitag dem 13. als an allen anderen Freitagen.