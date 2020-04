Warum jetzt alle Polster-Kleider tragen

Ein kurioser Quarantäne-Trend geht gerade im Netz viral. Auf Instagram macht die "Pillow Challenge" die Runde.

Ja, die Quarantäne kann langweilig sein. So langweilig, dass man sich eine neue Outfit-Challenge überlegen muss. Und dafür kommt natürlich ein entfremdetes Wohn-Accessoire gelegen, das jeder von uns zuhause hat: Auf Instagram trägt die moderne Frau von heute nun Polster-Kleider.Und wer ist daran schuld? Prominente und Influencer. Die zeigen den Followern, wie schick ein Polster in Szene gesetzt werden kann. Alles, was es dazu braucht sind ein Kissen, ein Gürtel und optional Schuhe und Tasche. Natürlich, wie immer wenn es darum geht, viel Haut zu zeigen, haben Prominente an der "Pillow Challenge" teilgenommen. Darunter Stars wie Halle Berry oder Sarah Michelle Gellar.Nun zeigen sich immer mehr Menschen nur mit einem Kissen bekleidet auf Instagram.Auch Männer machen mit: