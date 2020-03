Was das Coronavirus für Studenten bedeutet

Zu den ersten Maßnahmen gegen das neue Coronavirus zählte die Schließung der Universitäten. Was Studenten zur Situation wissen müssen.

Die Universitäten und Hochschulen sind bis mindestens 3. April geschlossen, die Studenten werden auf Home-Learning umgestellt. Die Uni-Gebäude, das Sprachenzentrum und die Bibliotheken bleiben zu. Es stellen sich viele Fragen, die ÖH der Universität Wien gibt Antworten.Die wichtigste Info: Der Corona-Shutdown bedeutet nicht, dass Studenten frei haben. Es handelt sich nicht um Ferien, das laufende Sommersemester 2020 geht so normal weiter wie es möglich ist. Allgemeine Fristen gelten prinzipiell immer noch, doch in den kommenden Monaten will die Universität Wien Kulanz bei Terminen walten lassen.Die Leiter der Lehrveranstaltungen informieren Studenten per Mail, wie das Home-Learning im Detail aussieht. Folgt bis Mitte der Woche keine Information oder soll die Lehrveranstaltung einfach im Blockformat nach der Sperre fortgesetzt werden, ersucht die ÖH um Kontaktaufnahme unter oeh@oeh.univie.ac.atDurch die Sperre finden auf absehbare Zeit keine Prüfungen statt. Allerdings sollte man sich vor allem bei der letzten Prüfung im Studium bei den zuständigen Prüfern melden. In Ausnahmefällen könnte so eine mündliche Prüfung erfolgen.Und auch zu den Prüfungen, die in die Unisperrung fallen, ganz sollte man sich ganz normal anmelden. Eine Information, wann diese nachgeholt werden, folgt in der Zukunft.Die Studienbeihilfe setzt eine gewisse Zahl an ECTS-Punkten pro Semester voraus. Es gibt einen Anspruch auf Verlängerung der Studienbeihilfe, wenn die erforderlichen Punkte für das Stipendium/Zuschüsse aufgrund von Maßnahmen gegen das Coronavirus nicht erreicht werden können. Dasselbe gilt für die Familienbeihilfe. Die ÖH befindet sich darüber hinaus in Verhandlungen mit der Uni, dass Studiengebühren in diesem Semester und vor allem in jenen Fällen erlassen werden, in denen es nur zu einer Verlängerung des Studiums aufgrund der Unischließung kommt.Für Studenten, die aufgrund der Maßnahmen ihre Miete nicht mehr bezahlen könne, gibt es einen Sozialtopf der ÖH. Studierende in Krisensituationen können online Unterstützung beantragen.Personen, für die aufgrund einer chronischen Krankheit oder Behinderung Home-Learning eine Barriere darstellt, können sich an das Team Barrierefrei der Uni Wien unter barrierefrei@univie.ac.at oder an das Referat für Barrierefreiheit der ÖH Uni Wien wenden (barrierefreiheit@oeh.univie.ac.at).