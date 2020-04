Was der Supermond mit uns macht

Viele Menschen behaupten, der Vollmond beeinflusse ihre Stimmung oder ihre Schlafqualität erheblich. Doch was ist dran an den Mythen?

Heute ist es wieder so weit. Der Mond erstrahlt in voller Stärke - Wir erwarten sogar den hellsten Supermond des Jahres!Der Begriff "Supermond" hat sich duch den Astrologen Richard Noelle etabliert und bezeichnet einen Vollmond, der der Erde sehr nahe kommt. Dementsprechend kräftig leuchtet er auch am Nachthimmel.Die astronomische Erscheinung ist von vielen Mythen geprägt. Einige Menschen klagen darüber keinen oder einen schlechten Schlaf zu finden oder Albträume zu haben. Auch erhöhte Reizbarkeit und Aggressivität wird ihm zugeschrieben. So hartnäckig diese Eigenschaftsbeschreibungen sich halten, so sehr mangelt es an jeglicher wissenschaftlich fundierter Beweislage.Die einzige Studie, die den Vollmond mit schlechtem Schlaf in Verbindung bringen möchte, gilt in Wissenschaftskreisen als nicht relevant. In mehreren Studien haben Schweizer Schlafforscher im Jahr 2013 versucht festzustellen, ob ihre Probanden in Vollmondnächten tendenziell schlechter und weniger schliefen. Vor allem die Tiefschlafphasen sollen in reduzierter Form aufgetreten sein. Die 37 Studienteilnehmer schliefen im Schnitt 20 Minuten kürzer und 5 Minuten später ein, wie ihre Studie dokumentiert.Der Spiegel des Schlafhormons Melatonin im Blut soll außerdem geringer gewesen sein. Durch Licht wird dessen Bildung gehemmt, weswegen man bei Schlafstörungen darauf achten sollte in aboluter Dunkelheit zu schlafen. Die einzig plausible Erklärung ohne esoterischer Verfärbung ist hierfür somit, dass sich die Schlaflosigkeit mit der Helligkeit der Vollmondnächte erklären lässt. Dem Mond eine mystische Wirkung auszustellen ist nichts mehr als ein Mythos.Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl ist die Arbeit außerdem als nicht repräsentativ zu bewerten. Nachfolgende, groß angelegte Metastudien haben die Schweizer Studie bereits mehrfach wiederlegt, wie das Ergebnis einer Studie aus dem Jahr 2015 an der 2.000 Probanden teilnahmen, zeigt: „Hinweise auf einen signifikanten Effekt des Mondes auf den Schlaf wurden nicht gefunden". Wissenschaftliche Belege zur Verbrechensrate, Geburtenrate oder dem verstärkten Auftreten von Allergien fehlen ebenfalls.Der hellste Supermond des Jahres leuchtet am NachthimmelIn der Nacht vom 7. auf den 8. April 2020 können Sterngucker in Mitteleuropa eine Besonderheit am Nachthimmel beobachten: den größten und hellsten Supermond des JahresDer direkte Vergleich zeigt: So viel größer erscheint der "Supermond" als der Vollmond in seiner maximalen Distanz von der ErdeGenau genommen, ist der Supermond kein wissenschaftlicher Ausdruck. Geprägt hat ihn der amerikanische Astrologe Richard Noelle. Mit supermoon meinte er einen Vollmond (oder Neumond), der der Erde ungewöhnlich nahe kommt. Die Umlaufbahn des Erdtrabanten ist nämlich nicht exakt kreisförmig, sondern annähernd elliptisch – und exzentrisch: Die Erde liegt nicht genau im geometrischen Zentrum der Bahn. Zusätzlich wird diese komplizierte Reiseroute des Mondes- und damit seine Entfernung von der Erde - auch noch durch die Stellung der Planeten und der Sonne beeinflusst.In der Nacht vom 7. auf den 8. April wird der Supermond nur 356.906 Kilometer von der Erde entfernt sein. Zum Vergleich: Am 24. März 2020 erreichte der Mond mit 406.692 Kilometern seine größte Entfernung in diesem Jahr, das sogenannte Apogäum.Mondlandung50 JAHRE MONDLANDUNGDarum flatterte die Fahne auf dem MondFlatterte die Fahne der USA auf den Videos der ersten Mondlandung entgegen der Naturgesetze? Der Kernphysiker und Buchautor Holm Gero Hümmler klärt auf15 Prozent heller als ein normaler VollmondOb der Supermond für vermehrte Erdbeben und Vulkanausbrüche sorgt, wie Noelle meinte, ist zwar nur in den Anfängen erforscht. Zumindest gibt es Hinweise, dass die Häufigkeit von Erdbeben bei Vollmond wegen der besonderen Massenkonstellation von Mond, Erde und Sonne zunimmt. Fakt ist: Der Erdtrabant erscheint durch seine relativ geringe Distanz von der Erde rund sieben Prozent größer und 15 Prozent heller als ein normaler Vollmond. Mangels eines Vergleichs ist der Unterschied mit dem bloßen Auge allerdings kaum wahrzunehmen. Übrigens erscheint der Mond bei seinem Aufgang über dem Horizont besonders groß. Dabei handelt es sich allerdings um eine optische Täuschung.Der Vollmond am 7./8. April ist nicht nur ein Supermond – sondern zugleich auch noch der Ostervollmond: der erste Vollmond nach dem astronomischen Frühlingsbeginn im März.Später im April verschwindet der Mond vom Nachhimmel – und macht die Bühne frei für ein anderes Himmelsspektakel. Der Meteorschauer der Lyriden sorgt besonders am 16. und am 25. April frühmorgens, vor Beginn der Morgendämmerung, für Leuchtspuren am Nachthimmel. Die werden, im Gegensatz zum Supermond, allerdings nur abseits der großen, hell erleuchteten Städte zu bewundern sein.