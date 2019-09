Was lief zwischen Verona Pooth und Donald Trump?

Verona Pooth machte in den 1990ern als "Miss American Dream" Bekanntschaft mit Donald Trump.

Seit Wochen hält Verona Pooth, Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen, die Gerüchte rund um ihre "Beziehung" zu Donald Trump am Köcheln ("Heute.at" hat berichtet) . Natürlich nicht ganz uneigennützig, immerhin sollte ja auch ihr neues Buch "Nimm dir alles, gib viel: Das Verona-Prinzip" ordentlich promotet werden.Darin offenbart das frühere Model laut "Bild-Zeitung" jetzt, dass es entgegen bisheriger Annahmen nie den Titel "Miss American Dream 1995" gewonnen hat - und folglich auch nicht vom heutigen US-Präsidenten gekrönt wurde."Ich wurde im November 1993 in Atlanta zur "Miss American Dream" für den Kalender 1995 gekürt. Von 70 internationalen Missen gab es zwölf Gewinnerinnen - von Januar bis Dezember", so Pooth zur "Bild". Die gebürtige Bolivianerin war eben eine aus diesem Dutzend.Was sie über das Treffen mit Donald Trump sagt, siehst du hier im Video: