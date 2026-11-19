i Die vergorene Milch enthält wertvolle Nährstoffe. iStock/ollo Ernährung Was passiert, wenn du jeden Tag Joghurt isst Joghurt landet bei vielen Menschen täglich auf dem Teller. Doch welche Auswirkungen hat der regelmäßige Konsum auf deinen Körper? Von Heute Life 19.11.2026, 09:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob im Müsli, als Dip oder in der Salatsoße: Joghurt ist für viele ein fixer Bestandteil der Ernährung. Die vergorene Milch enthält wertvolle Nährstoffe - 100 Gramm Naturjoghurt liefern etwa 69 Kilokalorien, vier Gramm Eiweiß und wichtiges Kalzium.

Die Wissenschaft hat mehrere positive Effekte des regelmäßigen Joghurt-Konsums dokumentiert. Maria Branyas Morera, die 2024 im Alter von 117 Jahren verstarb, aß täglich dreimal Joghurt. Auch wenn das kein Beweis ist, zeigen Studien interessante Zusammenhänge.

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Wie es bei Utopia heißt, kann der tägliche Verzehr von Joghurt mehrere gesundheitliche Vorteile mit sich bringen. So soll sich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2 und Darmkrebs verringern können. Auch Taillenumfang und Übergewichtsrisiko können davon profitieren.

Darmflora und Verdauung profitieren

Die im Joghurt enthaltenen Milchsäurebakterien unterstützen die Darmflora und können die Verdauung verbessern. Wer regelmäßig Naturjoghurt isst, tut seinem Darm also etwas Gutes. Allerdings sollte man bei Fruchtjoghurt aufpassen - dieser enthält oft viel Zucker und Zusatzstoffe.

Diese Risiken solltest du kennen

Trotz der Vorteile gibt es auch Schattenseiten. Menschen mit Laktoseintoleranz können Beschwerden bekommen, wobei Joghurt meist besser vertragen wird als Milch. Außerdem wird ein hoher Konsum von Milchprodukten mit Entzündungen und möglicherweise einem erhöhten Prostatakrebs-Risiko in Verbindung gebracht.

Ernährungsexperten empfehlen bis zu 300 Gramm Joghurt pro Tag. Wer auf Nachhaltigkeit achtet, sollte zu regionalem Bio-Joghurt aus Weidehaltung greifen oder pflanzliche Alternativen aus Soja, Hafer oder Kokos ausprobieren.