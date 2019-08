Was Strache im Ibiza-Video alles sagte

Am Donnerstag erscheint das Enthüllungsbuch der deutschen Ibiza-Aufdecker. Aus Interviews und Textpassagen vorab erfährt man bisher Unbekanntes über Straches Skandalauftritt, vieles bleibt aber geheim.

Alkohol, Drogen und Sex

Beschimpfungen und weitere Treffen

Profis am Werk

Cyberangriffe

Mitte Mai platzte der Skandal um die "Ibiza-Videos", jetzt legen die Aufdecker der "Süddeutschen Zeitung", Frederik Obermaier und Bastian Obermayer, nach: in Interviews mit "profil" und "ZiB2", dazu Auszügen aus dem Buch im "Standard". Was neu ist oder nun klarer wird:Anders als Strache sehen die Journalisten keine "b'soffene G'schicht". Grund: Strache habe von Beginn an über "problematische Dinge" gesprochen, und da hatte er wenig getrunken. Stark betrunken sei er nie gewesen.Diese Themen sollen im Video entgegen anderslautender Gerüchte nicht vorkommen.Insgesamt gibt es 20 Stunden Film, weil die Aufnahmen aus mehreren Kameras stammen. Bei den ersten Aufnahmen saß man noch auf der Terrasse, dann wurde gewechselt. Aus heutiger Sicht kurioser Grund: Weil im Freien "jemand mithören könnte"."Strache und Gudenus haben fast sieben Stunden lang Verhandlungen geführt", sagt Obermayer. Straches Behauptung, wonach er sich eh nur während des gezeigten sieben Minuten langen Ausschnitts "daneben benommen" hätte, ist für die Journalisten "schlicht falsch". Strache sei mehrfach über andere Personen hergezogen."Österreich"-Herausgeber Wolfgang Fellner nannte er "Schneebrunzer", den Krone-Kolumnisten Tassilo Wallentin "Arsch" und "ganz falschen Hund". Kroatien sei in seiner Gesamtheit "Scheiße", in Serbien sei er "ganz beliebt".Nach Ibiza habe sich Gudenus noch mindestens zweimal mit dem Begleiter der "angeblichen Oligarchenwitwe getroffen"."Ich würde beiden gute Noten geben", sagt Obermayer. Und: "Jeder normale Politiker hätte den Tisch verlassen."Wer hinter dem Video steht, wollen die Journalisten nicht verraten. Obermayer dazu: "In einer Zeit, in der Herbert Kickl (FP) Hoheit über Geheimdienste hatte, wäre ich auch nicht gern die Quelle."Wem die Falle galt, wollen die Journalisten nicht beantworten. Interessant ihre Antwort: "Das berührt die Motivationunserer Quelle." Das Video wurde also offenbar mit einem klaren Kalkül beauftragt.Der erste Kontakt zwischen Journalisten und FP-Chef lief über WhatsApp. Strache brauchte 24 Stunden für eine Antwort, drohte zur Verwunderung der Journalisten weder mit "Anwalt noch Klage". Seine Rechtfertigung: Viel Alkohol und die schlechte Übersetzung von Gudenus seien schuld. Im Endeffekt sei ja "nichts passiert".Zufall? Unmittelbar nach der Kontaktaufnahme mit der FPÖ wurde die "Süddeutsche Zeitung" Ziel von Cyberangriffen aus Österreich. Ziel: die verschlüsselten E-Mails und Recherche-Datenbanken der Zeitung. Der Versuch misslang.