i Offene Waschmaschine mit Handtüchern pixabay.com Hygiene-Risiko Waschmaschine in der Küche? Experten warnen In vielen Wohnungen steht die Waschmaschine aus Platzgründen in der Küche. Warum das aus hygienischer Sicht problematisch sein kann. Von Technik Heute 26.11.2026, 17:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nicht jeder hat zu Hause einen eigenen Waschraum. In vielen kleineren Wohnungen landet die Waschmaschine daher im Badezimmer oder sogar in der Küche. Was praktisch klingt, kann jedoch hygienische Probleme mit sich bringen.

Es besteht nämlich ein Risiko der Kreuzinfektion. Wenn die Waschmaschine in der Küche steht, können Bakterien von ungekochtem Essen auf die frisch gewaschene Wäsche gelangen. Umgekehrt kann es auch passieren, dass Keime aus der Maschine auf Geschirr oder Lebensmittel übertragen werden.

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Wie das Technikportal chip.de berichtet, empfehlen Hygieneexperten daher, die Waschmaschine an einem anderen Ort aufzustellen. Um Schimmel in der Waschmaschine zu verhindern, sollten Pulverfach und Trommel bei Nichtgebrauch offen stehen. In der Küche bedeutet das jedoch, dass Bakterien noch leichter auf Essen und Geschirr gelangen können.

Lärm stört beim Kochen und Essen

Neben den hygienischen Bedenken gibt es noch einen weiteren Nachteil: Die Waschmaschine ist laut. Wenn sie läuft, während man kocht oder isst, kann das auf Dauer ziemlich nervig werden.

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Wer keine andere Möglichkeit hat, sollte zumindest auf ausreichend Abstand zwischen Waschmaschine und Arbeitsflächen achten. Außerdem ist es wichtig, die Maschine regelmäßig zu reinigen und Lebensmittel beim Waschen abzudecken.