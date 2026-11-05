i Offene Waschmaschine mit Handtüchern pixabay.com Hygiene-Tipp von Experten Waschmaschine: Tür offen oder zu nach dem Waschen? Nach dem Waschgang die Tür schließen oder offen lassen? Die Hersteller Miele und Siemens geben Entwarnung - und einen klaren Rat. Von Technik Heute 05.11.2026, 23:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viele kennen das Dilemma: Nach dem Waschen steht man vor der Frage, ob man die Tür der Waschmaschine schließen oder lieber offen lassen sollte. Manche befürchten, dass eine dauerhaft offene Tür die Scharniere belastet oder die Gummidichtung beschädigt.

Doch die großen Hersteller geben Entwarnung. Miele hält es für völlig unproblematisch, die Tür auch über längere Zeit geöffnet zu lassen. Aus hygienischer Sicht sei dies sogar empfehlenswert, da die Restfeuchtigkeit aus der Trommel entweichen könne.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bleibt die Maschine geschlossen, entsteht im Inneren ein feucht-warmes Klima, schreibt chip.de. Unter solchen Bedingungen können sich unangenehme Gerüche und sogar Schimmel entwickeln. Die offene Tür sorgt hingegen für bessere Luftzirkulation.

Scharniere halten einiges aus

Technisch sieht Miele keinen Grund zur Sorge: Die Scharniere seien so ausgelegt, dass sie das Eigengewicht der geöffneten Tür über viele Jahre problemlos tragen können. Eine im 90-Grad-Winkel geöffnete Tür muss sogar einer Belastung von 150 Newton standhalten - das entspricht etwa 15 Kilogramm.

Auch Siemens rät dazu, die Tür nach dem Waschgang offen zu lassen. Bei den eigenen Waschmaschinen seien durch das Offenstehen keine Schäden an Scharnieren oder Türmanschette zu erwarten.

Eine Ausnahme gibt es

Siemens weist allerdings auf einen Sonderfall hin: Bei direkter Sonneneinstrahlung oder großer Hitze und Trockenheit könne die Türmanschette langfristig stärker beansprucht werden. In solchen Fällen reicht es, die Tür nur einen Spalt offen zu lassen.

Die Bilder des Tages i ?

Zusätzlicher Tipp: Auch die Waschmittelschublade sollte nach dem Waschgang geöffnet werden. Besonders wichtig ist zudem die regelmäßige Reinigung der Gummidichtung, in der sich oft Wasser, Haare und Waschmittelreste sammeln.