Waschmaschine: Tür offen oder zu nach dem Waschen?

Viele kennen das Dilemma: Nach dem Waschen steht man vor der Frage, ob man die Tür der Waschmaschine schließen oder lieber offen lassen sollte. Manche befürchten, dass eine dauerhaft offene Tür die Scharniere belastet oder die Gummidichtung beschädigt.
Doch die großen Hersteller geben Entwarnung. Miele hält es für völlig unproblematisch, die Tür auch über längere Zeit geöffnet zu lassen. Aus hygienischer Sicht sei dies sogar empfehlenswert, da die Restfeuchtigkeit aus der Trommel entweichen könne.
Bleibt die Maschine geschlossen, entsteht im Inneren ein feucht-warmes Klima, schreibt chip.de. Unter solchen Bedingungen können sich unangenehme Gerüche und sogar Schimmel entwickeln. Die offene Tür sorgt hingegen für bessere Luftzirkulation.
Technisch sieht Miele keinen Grund zur Sorge: Die Scharniere seien so ausgelegt, dass sie das Eigengewicht der geöffneten Tür über viele Jahre problemlos tragen können. Eine im 90-Grad-Winkel geöffnete Tür muss sogar einer Belastung von 150 Newton standhalten - das entspricht etwa 15 Kilogramm.
Auch Siemens rät dazu, die Tür nach dem Waschgang offen zu lassen. Bei den eigenen Waschmaschinen seien durch das Offenstehen keine Schäden an Scharnieren oder Türmanschette zu erwarten.
Siemens weist allerdings auf einen Sonderfall hin: Bei direkter Sonneneinstrahlung oder großer Hitze und Trockenheit könne die Türmanschette langfristig stärker beansprucht werden. In solchen Fällen reicht es, die Tür nur einen Spalt offen zu lassen.
Zusätzlicher Tipp: Auch die Waschmittelschublade sollte nach dem Waschgang geöffnet werden. Besonders wichtig ist zudem die regelmäßige Reinigung der Gummidichtung, in der sich oft Wasser, Haare und Waschmittelreste sammeln.