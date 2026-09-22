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Toilettenpapier Rolle Hygiene
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Hersteller warnt

WC-Stein: Hängst du ihn auch falsch auf?

Ein Internet-Trick soll den WC-Stein stabiler befestigen und unsichtbar machen. Doch der Hersteller rät ausdrücklich davon ab.
Technik Heute
Von Technik Heute
22.09.2026, 11:07
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Im Netz kursiert ein vermeintlich cleverer Trick: Statt den WC-Stein klassisch am Beckenrand einzuhängen, wird der Haken einfach unter den Rand geschoben. So ragt weniger Kunststoff hervor und der Duftspüler ist fast unsichtbar.

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Die Methode wirkt auf den ersten Blick praktisch. Viele Toiletten haben unter dem Rand eine schmale Aussparung oder Kante, in der sich die Halterung scheinbar festdrücken lässt. Der WC-Stein scheint fester zu sitzen und sieht ordentlicher aus.

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Doch wie es bei CHIP heißt, rät Hersteller Henkel ausdrücklich von dieser alternativen Befestigung ab. Die Antwort auf die Frage, ob der Trick für mehr Stabilität sorgt, fällt kurz und eindeutig aus: Klassische WC-Duftspüler sollten nur mit der mitgelieferten Halterung am Beckenrand befestigt werden.

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Die richtige Befestigung

Henkel empfiehlt, sich strikt an die Packungsanweisung zu halten. Für selbsthaftende Modelle gilt eine Ausnahme: Diese sollten direkt an der Innenseite der Toilettenschüssel befestigt werden - ebenfalls entsprechend der jeweiligen Anleitung.

Kein Ersatz für Reinigung

Eines sollte man nicht vergessen: Ein WC-Stein ersetzt keinesfalls die regelmäßige Toilettenreinigung. Kalk, Urinstein und Verschmutzungen müssen weiterhin mit einem geeigneten WC-Reiniger und einer Bürste entfernt werden.

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Vorsicht ist auch beim Mischen von Reinigungsmitteln geboten: Chlorhaltige Reiniger sollten niemals mit Säuren kombiniert werden, da dabei gefährliche Dämpfe entstehen können.

tec,22.09.2026, 11:07
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