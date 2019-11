Wegen 500-Euro-Jacke wurde Bursch erpresst

Ein 17-Jähriger hatte sich von einem Bekannten (16) eine teure Marken-Jacke ausgeliehen, diese aber nie mehr wieder zurückgebracht. Freunde des 16-Jährigen drohten.

1.200 Euro gefordert

Eskalation pur! Und alles wegen einer sündteuren Marken-Jacke.So die Geschichte:Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land hatte sich von einem Bekannten (16) eine Jacke geliehen. Eine Pilotenjacke der Marke "Alpha Industries" in Grau. Ihr Wert laut Polizei: 500 Euro.Allerdings gab der Bursch die Jacke nie wieder zurück. Denn er soll sie zwischenzeitlich verloren haben. Zwei Bekannte des "Verleihers" – zwei Linzer (15 und 17) – begannen daraufhin, den 17-Jährigen zu bedrohen. Das war Ende Oktober.Die Forderung: Er sollte entweder die Jacke zurückgeben oder die Jacke in bar ersetzen. Für jeden verstrichenen Tag ohne Bezahlung erhöhte sich der Betrag um 25 Euro. Zuletzt soll der 17-jährige des Erpresser-Duos (Anfang November) telefonisch 1.200 Euro gefordert haben. Wenn nicht bezahlt werde, würde er ihm die Beine brechen, sodass er nicht mehr gehen könne.Aus Angst vertraute sich der Jugendliche der Polizei an. Die Konsequenzen für die Burschen: Der 17-jährige Linzer wurde am Montag in die JVA Linz gebracht. Sein 15-jähriger Kumpane wurde auf freiem Fuß angezeigt.