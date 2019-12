Weihnachtsbaum kostet über 15 Millionen Euro

In einem Luxushotel im spanischen Marbella steht einer der teuersten Christbäume der Welt. Geschmückt ist er mit Edelsteinen.

Diamanten in Grün, Rosa, Rot, Schwarz und Weiß, geschliffen von den Juwelieren Bulgari, Cartier, Van Cleef & Arpels und Chanel, funkeln vom Weihnachtsbaum im Kempinski-Hotel Bahia in Marbella. Der Weihnachtsbaum in der spanischen Küstenstadt hat laut Mitteilung des Hotels einen Wert von 11.9 Millionen Pfund. Das sind umgerechnet rund 14,9 Millionen Euro. Damit dürfte die mit Edelsteinen geschmückte Tanne zu den teuersten Christbäumen der Welt gehören.Der Anlass für den Deluxe-Baum ist nicht einfach nur Weihnachten: Das spanische Luxushotel feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum – und lässt sich dies richtig viel kosten. Welche außergewöhnlichen Weihnachtsbäume in aller Welt sonst noch so herumstehen, erfahren Sie in der obigen Bildstrecke.