Wein & Co liefert österreichische Produkte

#supportyourlocals: Zahlreiche Existenzen sind derzeit bedroht. Deshalb möchte Wein & Co österreichische Unternehmen unterstützen und liefert per Knopfdruck.

Die COVID-19-Krise stellt Österreich vor eine harte Probe. Zahlreiche Existenzen sind bedroht. Restaurants mussten schließen, verkauft werden darf nur noch online. Unter dem Motto #supportyourlocals möchte Wein & Co deshalb ganz besonders jetzt die heimischen Produzenten unterstützen: Das Unternehmen weist derzeit in seinem Online Shop vor allem auf österreichischer Feinkost hin.Von Kürbiskern- und Chilispezialitäten, über Schokolade aus Österreich, zu herrlichen Likören und Gins – hier findet garantiert jeder den ein oder anderen Leckerbissen. Und was ist im Moment besser, als feinste Spezialitäten oder ein Gläschen Wien Zuhause in den eigenen vier Wänden oder im Chat mit den Freuden zu genießen?Und das Beste daran: der Online Shop ist rund um die Uhr offen und bietet zudem einen Gratisversand innerhalb Österreichs und Deutschlands ab einem Einkauf von 25 Euro.