Weißes Haus startet eigenes "Trump TV"

Die Situation zwischen US-Präsident Donald Trump und führenden Medien spitzt sich weiter zu.
Nachdem Trump mehreren Journalisten den Zugang zum Weißen Haus entzogen hatte, geht die Regierung nun in die Offensive.
Am Montagabend (Ortszeit) lancierte das Weiße Haus einen eigenen Online-Kanal namens "Trump TV". Zu sehen sind Reden des Präsidenten sowie Aufnahmen von Militärübungen - unterlegt mit Kommentaren, die die Stärke der Streitkräfte preisen.
Der Stream soll täglich und rund um die Uhr laufen, wie n-tv berichtet. Versprochen werden "die besten Momente aus der Vergangenheit, Ankündigungen sowie die neuesten und wichtigsten Nachrichten aus der Regierung".
Journalistische Inhalte oder eigene Produktionen gibt es bislang nicht.
Als Reaktion auf den Ausschluss mehrerer Journalisten schränkten große US-Sender ihre tägliche Begleitung des Präsidenten ein. Führende Printmedien wie die "New York Times" und die "Washington Post" reduzierten am Montag aus Protest ihre Foto-Berichterstattung.
Trump hatte den betroffenen Medien nicht nur "gezielte Falschberichterstattung" vorgeworfen, sondern auch bemängelt, dass sie nicht ausreichend über seine Errungenschaften berichten würden.
Mit "Trump TV" soll damit nun Schluss sein: "Nicht jeder wichtige Moment hat es bisher ins Fernsehen geschafft", erklärte das Weiße Haus.