10.04.2020 12:00 Weiter weniger neue Fälle in NÖ, aber wieder 7 Tote

Das Spital Waidhofen an der Thaya beklagt zwei Todesfälle. Bild: privat

Die Zahl der offiziell neu an COVID-19 Erkrankten in Niederösterreich stieg mit Freitag auf 2.192, in den vergangenen 24 Stunden forderte das Virus sieben weitere Todesopfer.